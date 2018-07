Bope divulga fotos no Twiter de traficantes foragidos O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio de Janeiro divulgou hoje na rede de microblogs Twitter fotos dos traficantes que atuavam no Morro da Mangueira, na zona norte da cidade, e estão foragidos. Ontem, cerca de 750 policiais civis e militares participaram da ocupação da comunidade para a instalação de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).