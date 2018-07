Bope encontra 150 quilos de maconha em favela no RJ Mais de 150 quilos de maconha foram apreendidos hoje à tarde em uma operação realizada pelo batalhão de Operações Especiais (Bope) na Favela do Jacarezinho, no subúrbio do Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Militar, a droga estava dentro de uma casa na comunidade. A ação teve a participação de 40 agentes e terminou por volta das 13h30. Não houve confrontos nem prisões. A operação tinha como objetivo reprimir o tráfico de drogas.