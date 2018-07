Bope entra em confronto com grupo armado no Jacaré Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) entraram em confronto com grupo armado na comunidade do Jacaré, zona norte do Rio. Durante patrulhamento, os policiais se depararam com suspeitos armados e houve tiroteio. Um dos suspeitos, armado com uma pistola, foi baleado. Ele foi levado para o Hospital de Bonsucesso, mas não resistiu ao ferimento e morreu.