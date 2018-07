Bope faz operação em favelas da zona oeste do Rio Equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar realizam nesta manhã uma operação nas favelas de Antares e do Rola, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, a ação é para combater o tráfico de drogas na região. Não há informação sobre a quantidade de policiais que participam da operação.