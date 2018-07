Bope faz varredura em prédio assaltado em Copacabana Homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizam hoje uma varredura no edifício Solar da Praia, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com os moradores, por volta das 8 horas três homens armados entraram no edifício, renderam alguns moradores, que foram colocados do primeiro andar, e saquearam alguns apartamentos.