Bope ocupa Morro da Providência para implantar UPP

A operação faz parte da primeira das três fases de implantação de uma UPP na favela mais antiga da capital fluminense. Ao todo, três comunidades serão beneficiadas diretamente pela ocupação: Favela do Morro da Providência, Favela Pedra Lisa e Favela Moreira Pinto. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2000, 10 mil pessoas moram no núcleo e no entorno destas comunidades.

Segundo a PM, a ocupação que se inicia hoje é a primeira de nove UPPs que deverão ser inauguradas este ano, todas elas localizadas no centro e na zona norte da cidade, o que vai totalizar nesta etapa 120 mil pessoas afetadas diretamente. De acordo com o governo do Estado, o Complexo da Providência, devido à localização estratégica, foi uma das primeiras áreas estudadas para receber uma UPP.

A ocupação aguardava apenas a formação de nova turma de 1.300 policiais, programada para o início de abril. Além dos moradores, a unidade da Providência vai beneficiar de forma indireta 600 mil pessoas que circulam diariamente pela região da Central do Brasil. E, de acordo com o governo do Rio, ainda vai ser peça-chave no projeto de recuperação e revitalização da Zona Portuária, que está sob responsabilidade da prefeitura do município.