Bope prende suspeito de assaltar lojas na Rocinha

O homem foi reconhecido por três vítimas após ser detido por policiais na Estrada da Gávea, também na zona sul. No momento da prisão, William estava sendo agredido por populares, por supostamente ter maltratado um menor. Antes da detenção, o suspeito já tinha cometido dois assaltos, na mesma noite. Mas depois de alerta de comerciantes da região, policiais do Bope efetuaram cerco e o detiveram.

O suspeito foi encaminhado para a 14ª DP (Leblon), onde já tinha passagens por lesão corporal e ameaças, e foi autuado por roubo. Antes de ir para delegacia, o homem foi atendido no Hospital Miguel Couto, na Gávea, zona sul do Rio, para levar pontos na cabeça, devido às agressões dos populares.

Com 680 metros quadrados, três pavimentos, e investimento de R$ 1 milhão, a loja da Ricardo Eletro havia sido inaugurada apenas dois meses antes do assalto. Um grupo de pelo menos quatro criminosos invadiram a loja na noite da última segunda-feira (dia 12). Armado com revólveres e pistolas, o grupo rendeu os funcionários, recolheu sacolas de dinheiro e, em seguida, foi até o estoque para roubar objetos eletrônicos, fugindo em seguida. Menos de 24 horas depois, um mini-mercado foi assaltado na estrada da Gávea.

Os roubos mudaram a rotina da comunidade, que recebeu reforço de policiamento. Na quarta-feira, o Bope apreendeu três pistolas, munições e cocaína em uma casa na localidade conhecida como Roupa Suja, mas não efetuou prisões.