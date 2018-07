Bope simula resgate de Cabral e oficiais O Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar fluminense iniciou ontem o treinamento para resgate de reféns supervisionado por policiais da Raid, unidade contraterrorista da Polícia Nacional da França. O exercício de ontem foi a simulação do resgate do governador do Rio e de nove oficiais tomados como reféns no Estádio do Engenhão, na zona norte do Rio. Outras simulações de atentados serão realizadas. Hoje, os policiais devem realizar um exercício no metrô.