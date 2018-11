Bope vai ocupar Mangueira até junho para instalar UPP O governo do Rio de Janeiro anunciou oficialmente nesta manhã que o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o Batalhão de Choque vão ocupar o Morro da Mangueira, na zona norte da capital fluminense, até "meados de junho" para a instalação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na favela. Ainda segundo o governo, as UPPs do Complexo da Penha e do Alemão serão inauguradas até o fim do ano.