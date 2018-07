Borba-AM inaugura amanhã nova catedral

No município, onde amanhã acontece a festa no dia de Santo Antônio, que reúne mais de 30 mil pessoas todos os anos, já existe a única basílica do Estado. A basílica de Santo Antônio de Borba faz 253 anos em 2009 e é a única na América Latina com os restos mortais do santo.

De acordo com o secretário da paróquia de Borba, Renan Augustus, a festa de Santo Antônio desse ano terá o diferencial da nova catedral. "O município tem hoje a principal festa religiosa do Amazonas, depois da festa da padroeira de Nazaré, de Manaus, e agora terá também a igreja mais ecológica do Estado", destaca.

Devido ao grande número de católicos na festa todos os anos, a igreja foi construída em tempo recorde: cinco anos. As portas da nova catedral têm quatro metros de largura, na madeira angelim. O altar foi construído em angelim e acariquara e 20 afrescos na parede são do pintor italiano Paolo Diegoli. Dentro da Catedral, a capela do Divino Espírito Santo tem um sacrário em forma da árvore, feito em acariquara.