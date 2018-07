Bosch demite 900 em Curitiba e culpa 'nova realidade de mercado'

A empresa afirmou em nota que as demissões foram necessárias para adaptar-se à "nova realidade de mercado" devido à queda no número de pedidos para as tecnologias automotivas produzidas na unidade e para garantir a competitividade da fábrica no longo prazo.

"A Bosch teve que reduzir fortemente seu volume de produção, principalmente destinado à exportação, de forma a adequar-se à menor demanda de seus clientes", disse o comunicado. "Como conseqüência, foi necessário ajuste em seu quadro de colaboradores".

A Bosch informou ainda ter apresentado proposta de redução de jornada e salário para evitar as demissões, mas não houve acordo com os funcionários e o sindicato.

Segundo a empresa, a licença dos funcionários é uma medida para redução dos níveis de estoque.

A Bosch é fabricante de tecnologias automotiva, industrial, de construção e bens de consumo e está presente em cerca de 60 países com 280 mil funcionários.

