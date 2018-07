Bossa eterna Toquinho repete as velhas histórias e boas músicas no show 'Quem Viver Verá', com a participação de Anna Setton. Tom Jazz (200 lug.) Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. Hoje (29) e sáb. (30), 22h. R$ 130.