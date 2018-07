Boston e Dallas fazem 2 a 0 nos playoffs da NBA

Assim como aconteceu no primeiro encontro, o duelo de terça-feira foi eletrizante e definido apenas nos instantes finais. Faltando 19 segundos, Kevin Garnett acertou um gancho e colocou o Celtics em vantagem (94 a 93). Depois, roubou uma bola de Jared Jeffries e viu Delonte West converter dois arremessos livres para definir o triunfo da sua equipe.

Rajon Rondo foi o principal destaque do Boston, com 30 pontos e sete assistências. Decisivo para o triunfo, Garnett anotou 12 pontos e obteve dez rebotes. Já Carmelo Anthony teve atuação brilhante pelo Knicks. Ele foi o cestinha do duelo com 42 pontos, conseguiu um "double-double" ao obter 17 rebotes e deu seis assistências. A equipe, porém, sofreu com a ausência de Chauncey Billups, contundido. Além disso, Amare Stoudemire não entrou em quadra no segundo tempo por conta de uma lesão.

O Dallas Mavericks abriu 2 a 0 na série contra o Portland Trail Blazers ao derrotá-lo por 101 a 89, em casa. O terceiro duelo entre as equipes está marcado para quinta-feira, em Portland. O alemão Dirk Nowitzki foi o cestinha da partida com 33 pontos. Já Jason Kidd anotou 18 pontos e distribuiu oito assistências. LaMarcus Aldridge, com 24 pontos e dez rebotes, e Andre Miller, com 18 pontos e oito assistências, foram os destaques do Blazers no confronto.

O Orlando Magic se recuperou da derrota no primeiro jogo da série contra o Atlanta Hawks e o superou, em casa, por 88 a 82, empatando a série em 1 a 1. O terceiro jogo entre as duas equipes será disputada na próxima sexta-feira em Atlanta. Eleito o melhor jogador de defesa da temporada, Dwight Howard liderou o Magic e foi o cestinha da partida com 33 pontos. Além disso, obteve 19 rebotes. Já Hedo Turkoglu fez dez pontos e deu cinco assistências. Jamal Crawford, com 25 pontos, Al Horford, com dez pontos e dez rebotes, e Joe Johnson, com 14 pontos e cinco assistências, foram os destaques do Hawks.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta quarta-feira com a disputa de três partidas: Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets, San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers x New Orleans Hornets. Thunder, Grizzlies e Hornets lideram as respectivas séries por 1 a 0.