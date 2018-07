Bota vence, mas Inter e Flu só empatam

Em Lima, o Fluminense empatou com o Alianza Atlético por 2 a 2. O lanterna do Brasileiro abriu o placar com Luís Alberto, aos 6 minutos. Saulo Aponte, aos 4 e Diguinho (contra) aos 25 da etapa final colocaram a equipe peruana em vantagem. Conca garantiu a igualdade ao Tricolor.

O Internacional, atual campeão da Copa Sul-Americana, estreou com empate por 1 a 1 com a Universidad de Chile, no Beira-Rio. Montillo fez o gol dos chilenos, aos 24 do primeiro tempo, e Kléber, aos 31 do segundo, definiu o placar.

O paraguaio Cerro Porteño e o Goiás enfrentam-se hoje, em Assunção, às 22h30 (de Brasília). A equipe paraguaia, apenas a 9ª colocada em seu país, está em crise, enquanto o time goiano aplicou surra de 4 a 1 no Corinthians, no domingo à noite, no Pacaembu.