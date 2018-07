Botafogo, Vitória e Inter buscam vaga O Botafogo está perto de ir às quartas de final da Copa Sul-Americana. Como venceu o Emelec por 2 a 0 no Rio, hoje pode perder por um gol de diferença. Ao Inter basta uma vitória, após empate por 1 a 1 com o Universidad do Chile no Beira-Rio. O Vitória tem desafio mais difícil e, em casa, precisa reverter os 4 a 1 para o River Plate, do Uruguai. Isso mesmo, é o homônimo argentino.