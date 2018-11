Botas superpontudas viram moda no nordeste do México

Uma moda extravagante, de homens que dançam com botas de cowboys bastante pontudas, virou febre em casas noturnas do nordeste do México.

Algumas destas extensões chegam a ter mais de 1,5 metro de comprimento e se curvam em direção aos joelhos dos usuários.

A mania começou na pequena cidade de Matehuala, um ano e meio atrás, e já se espalhou até os Estados americanos do Texas e do Mississipi.

As competições de dança com botas na cidade atraem semanalmente centenas de pessoas e distribuem prêmios de até US$ 500 (R$ 815), além de garrafas de uísque.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.