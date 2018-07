Botox na Câmara

É a primeira vez que tal despesa é autorizada. Feita pelo vereador - e publicitário - Dalton Silvano, a proposta pode custar à cidade algo em torno de R$ 9 milhões.

Águas passadas?

Pelo menos 70% das famílias atingidas por barragens desde 2005 ainda não receberam indenização ou vivem de forma precária.

A informação, ainda preliminar, é parte de levantamento feito pelo Movimento dos Atingidos por Barragens e pelo Conselho dos Direitos da Pessoa Humana, vinculado ao Ministério da Justiça.

Aécio no escuro

O novo apagão da Light no Rio - que tem deixado Ipanema e Leblon às escuras - está parcialmente relacionado à alta do consumo que gerou defeito em três dos oito cabos na região, garantem fontes credenciadas.

O problema deixou Aécio, que estava segunda no Rio, no breu. O governador chegou a telefonar para a Light e reclamar - o que fez também Djalma Moraes, presidente da Cemig, dono de apartamento carioca.

Pergunta: a Cemig, que está comprando a Light, vai aproveitar e pedir desconto?

Rainbow do Rio

E o incansável Rio sediará novo evento. O Encontro Nacional de Travestis e Transexuais, a partir do dia 6.

Preto e branco

Retratos do Brasil não eleitoral nas tabelas do CNT-Sensus: 41,9% dos brasileiros não recebem 13º salário nem gratificações.

E dos que saem de férias, 59,8% ficam em casa de parentes ou de amigos.

Debaixo dos panos

Ao passar diante do trio Sarney-Ahmadinejad-Temer, o pessoal que protestava contra o iraniano em Brasília viu: os dois parlamentares sinalizaram discreta aprovação.

Por Maomé

Enquanto Ahmadinejad almoçava com Lula, anteontem, 18 homens e uma mulher da delegação iraniana sentaram-se à mesa do Lagash. E quiseram saber se as carnes eram preparadas segundo rituais islâmicos.

Saíram sem dar adeus, ao saberem que o restaurante foi fundado por sírio-libaneses de origem cristã. Não se sabe se acharam, na cidade, quem, ao abater os carneiros, os virasse para Meca.

Bandeira branca

Enquanto isso, em São Paulo, Walter Feldman, dos Esportes, mostra hoje obras a Noura Al-Fayez, ministra da Arábia Saudita.

Clique real

Dom João de Orleans e Bragança, conhecido como João Príncipe, está nos finalmentes do seu novo livro de fotografias, que reúne as melhores imagens registradas em 35 anos.

O Olhar de João será lançado no dia 9, no Rio, pela editora Metalivros.

Vista para o mar

Depois de dois anos fora do Brasil, o catalão Vicente Trius pretende voltar. Não, não será para presidir o WalMart - cargo que ocupou por anos.

Recém-saído do WalMart em Miami, o executivo quer viver nos trópicos com sua mulher brasileira. Pão de Açúcar à vista?

Cuba Libre?

E não é que dois cineastas brasileiros conseguiram furar o cerco e entrevistar, durante três horas, a blogueira Yoani Sanchéz, em sua casa em Cuba?

Peppe Siffredi e Raphael Bottino vão contar sua história em documentário que terá produção da Sala 12.

Sete vidas

Suspense na G7 Cinema. Já rodados, os cartazes do longa Soberano - Seis Vezes São Paulo, terão de ser refeitos caso o São Paulo vença, pela sétima vez, o campeonato brasileiro.

O seis será trocado para sete e terão de incluir cenas de jogos deste ano.

A META É KYOTO

Rubens Barbosa tem um pensamento diferenciado sobre o que EUA e China estão fazendo em relação a Copenhague.

A decisão de Obama e Jin Tao de não assumir metas, diz ele, não atrasa os planos para a Kyoto 2011 - a cúpula da qual sairá novo protocolo ambiental.

"Já se sabia da resistência do Congresso americano, que não aprovou a nova lei de energia. E já se sabia também que a China iria esperar a decisão americana para só então fazer a sua parte."

Então, Copenhague vai servir para quê? "É mais um passo rumo a uma definição, que só virá depois de o Congresso americano bater o martelo."

NA FRENTE

Kofi Annan mudou seus planos ontem de manhã. Postergou sua volta a NY ao saber que Lula iria recebê-lo, hoje, no Rio.

Depois de se dar licença- maternidade de dois meses, Ivete Sangalo tira o pé do chão dia 5. No Carnatal.

Tatiana Cardoso lança o livro Cozinha Natural Gourmet, hoje, na Vila dos Jardins.

Acontece hoje, no Grand Hyatt, a entrega do Prêmio Paladar, do Estadão. Com apresentação de Dan Stulbach.

Compradores das principais multimarcas do mundo devem passar pelo Galeria Showroom, que abriu ontem, no Terraço Daslu.

Será esta noite, no Auditório Ibirapuera a entrega do Prêmio Trip Transformadores.

Cartazes sobre a Feira da Providência, no Rio, trazem Ziraldo retratando um Dom Helder Câmara idêntico a José Serra. Agrado de Cabral?