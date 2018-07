Bouillon com marrracujá Quem começou a história da alta gastronomia no Brasil foram dois chefs franceses, Claude Troisgros e Laurent Suaudeau. Eles desembarcaram no Rio em 1979 e mudaram a cozinha brasileira de uma vez por todas. Claude Troisgros, filho de Pierre e sobrinho de Jean - dois célebres protagonistas da Nouvelle Cuisine - aceitou um convite de Gastón Lenôtre e saiu de Roanne para comandar o Le Pre-Catelan, o restaurante do Hotel Intercontinental. Laurent Suaudeau foi enviado por Paul Bocuse ao Saint-Honoré, extinto restaurante do Hotel Meridien (cinco anos depois o mestre ofereceu Nova York a Laurent, mas ele estava abrindo seu restaurante no Rio e quem pegou a vaga nos EUA foi Daniel Boulud).