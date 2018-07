Bovespa cai quase 2% acompanhando exterior e por temor sobre Fed

O Ibovespa recuou 1,81 por cento, a 50.067 pontos, se aproximando da barreira psicológica dos 50 mil pontos, acima do qual tem se sustentado desde agosto. O giro financeiro do pregão somou 5,2 bilhões de reais.

O índice operou perto da estabilidade durante a maior parte da manhã, mas a ponta vendedora ganhou força na sequência da abertura dos mercados acionários norte-americanos no vermelho.

"Com as bolsas lá fora (Estados Unidos) caindo e o mundo com medo do corte de incentivos (do Fed), aqui acaba recuando", disse o gerente de renda variável da H.Commcor, Ariovaldo Santos.

"A queda lá fora não significa nada perto das altas recentes, mas o mercado começa a se perguntar: e se começar a devolver a partir de agora?", acrescentou, referindo-se a uma possível realização de lucros.

Em dia com poucas divulgações, investidores avaliaram um acordo no Congresso dos EUA que pretende evitar que o governo fique sem fundos em 15 de janeiro e estabelece níveis de gastos da administração federal até outubro de 2015.

Depois de uma paralisação parcial ter afetado o governo norte-americano em outubro, o acordo alivia temores de uma nova parada no início do ano que vem. "(Por outro lado,) este acerto tende a abrir mais espaço para o Fed iniciar em breve sua redução de estímulos", afirmaram analistas do BB Investimentos em relatório.

A Bovespa tem operado de lado nas últimas sessões, à espera de novos dados econômicos dos EUA, do resultado da reunião do Fed na próxima semana e pela diminuição natural no volume de negócios no fim do ano.

"Parece que há pouco interesse de investidores em tomar risco significativo", disse o economista Gustavo Mendonça, da Saga Capital.

O Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed (Fomc, na sigla em inglês) se reúne pela última vez neste ano nos dias 17 e 18 de dezembro.

As ações de Petrobras, Vale e Itaú Unibanco, os papéis com maior peso no Ibovespa, fecharam em queda e foram as maiores pressões negativas sobre o índice.

Oi, Prumo Logística Global, ex-LLX, e MMX tiveram as maiores quedas percentuais.

(Por Priscila Jordãol)