Bovespa descola-se de NY e sobe

A Bovespa conseguiu amenizar parcialmente o clima negativo predominante no exterior, ontem. O índice de ações brasileiro abriu em queda, acompanhando as Bolsas externas, mas no meio da tarde conseguiu virar para o campo positivo. Assim, interrompeu quadro dias seguidos de baixa ao encerrar com ganho de 0,50%, aos 66.121,04 pontos. Em Nova York, o índice Dow Jones perdeu 0,51% e o S&P 500 recuou 0,21%. No segmento de juros, a decisão do Banco Central de alterar as regras de recolhimento dos depósitos compulsórios dos bancos não desanimou os investidores que acreditavam que a taxa Selic pode começar a subir já em março. Parte do mercado leu as medidas como uma preparação de terreno para uma atuação iminente, enquanto outra parcela aposta que elas podem diminuir a pressão sobre a inflação e dar mais tempo ao Banco Central até abril. A taxa para janeiro de 2011 subiu a 10,41%. O mercado de câmbio não ficou imune ao temor com a Grécia e a frágil recuperação dos EUA, com volatilidade acentuada pela proximidade da formação da taxa média do do dólar à vista (ptax) hoje. O dólar balcão subiu 0,27%, a R$ 1,8310, maior cotação desde 12 de fevereiro (de R$ 1,863).