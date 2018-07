Bovespa fecha abaixo dos 51 mil pontos pela 1a vez em 3 meses O principal índice da Bovespa fechou abaixo dos 51 mil pontos pela primeira vez em três meses nesta terça-feira, com o resultado negativo do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no terceiro trimestre agravando o já pessimista ambiente de negócios no mercado doméstico.