Bovespa fecha dia em alta mas não impede queda na semana

O Ibovespa encerrou a sexta-feira em alta de 1,44 por cento, a 53.928 pontos. O giro financeiro do pregão foi de 6,2 bilhões de reais.

Na semana marcada pelo vencimento de opções sobre ações e sobre índice futuro, além de preocupações sobre o crescimento da economia global, o Ibovespa teve queda de 1,88 por cento.

"Teve pressão maior até o meio desta semana. Passado o exercício de opções, o mercado ficou um pouco mais solto", explicou Ariovaldo Santos, gerente de renda variável.

No exterior, o índice norte-americano Dow Jones teve variação positiva de 0,07 por cento. Uma alta maior foi impedida pela ação da IBM, que caiu 8,3 por cento, divulgar lucro por ação abaixo do esperado.

Já os demais índices de Wall Street registraram ganhos mais expressivos, com o S&P 500 em alta de 0,88 por cento e com o Nasdaq com valorização de 1,25 por cento.

No mercado interno, as ações da Petrobras foram a principal influencia positiva para o índice, com aumento de 3,7 por cento, a 18,48 reais, em mais um dia em que as cotações de petróleo subiam nos mercados internacionais.

A OGX, petrolífera de Eike Batista, subiu 7,94 por cento, a 1,36 real. Fontes disseram à Reuters na véspera que a Petronas consultou autoridades brasileiras sobre o campo de Tubarão Martelo, área da OGX na bacia de Campos, num sinal de que as empresas podem estar negociando o ativo.

Ainda entre as blue chips, a preferencial da Vale subiu 0,66 por cento, a 30,65 reais.

Outro destaque positivo foi MRV, com salto de 4,8 por cento, a 8,96 reais, após a empresa informar que fechou o primeiro trimestre com vendas contratadas de 1,095 bilhão de reais, alta de 34 por cento ante mesmo período de 2012. Os lançamentos aumentaram 17 por cento, a 754 milhões de reais.

Na outra ponta, ficou a ação da Marfrig teve queda de 1,42 por cento, a 6,25 reais.

Fora do índice, Biosev desabou 14,3 por cento na sua estreia na bolsa, mesmo após uma emissão que ofereceu garantia de retorno a investidores. (Por Roberta Vilas Boas)