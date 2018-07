Bovespa fecha em alta com saltos de Vale e Petrobras

O Ibovespa subiu 1,49 por cento, a 55.912 pontos. O giro financeiro do pregão foi de 8,45 bilhões de reais.

As ações preferenciais da Vale subiram 4,2 por cento, a 34,08 reais, enquanto as da Petrobras ganharam 4,25 por cento, a 18,15 reais.

"Amanhã tem reunião do Supremo (Tribunal Federal) de novo. Se não der ganho de causa para a Vale, os papéis caem, se der, os papéis explodem", afirmou Ariovaldo Santos, gerente de renda variável na H.Commcor, em São Paulo.

O STF retoma nesta quarta-feira o julgamento do caso sobre cobrança de impostos de subsidiárias brasileiras no exterior, que afeta empresas que lucram fora do Brasil por meio de coligadas e controladas.

Santos ressaltou que, com a expectativa de resultado positivo para no julgamento, os papéis da mineradora já acumulam forte alta em uma semana. Considerando o fechamento do dia 2 de abril, um dia antes da primeira sessão do julgamento, as ações preferenciais da Vale acumulam ganho de 7 por cento.

Para Petrobras, o catalisador foram os comentários do diretor de Abastecimento, José Carlos Cosenza, de que a estatal reduziu a importação de derivados de petróleo no primeiro trimestre, por conta do aumento do refino para patamares recordes, em um movimento que poderá melhorar o desempenho da divisão de Abastecimento da estatal.

A presidente da petrolífera, Maria das Graças Foster, afirmou, no mesmo evento com jornalistas, que considera o grupo de Eike como potencial parceiro, por exemplo, para reduzir seus custos a sua necessidade de investimentos em logística.

A declaração impactou nas ações da LLX, empresa de Logística de Eike Batista, que encerraram em alta de 6,74 por cento. Entre as demais companhias do empresário, OGX e MMX não conseguiram manter o comportamento positivo e encerraram em baixa de 1,79 e 2,43 por cento, respectivamente.

Também em baixa ficaram as ações do Pão de Açúcar e da BRF, com perdas de 0,57 e 1,4 por cento, nesta ordem.

Acionistas da BRF elegeram nesta terça-feira o empresário Abilio Diniz como presidente do Conselho de Administração, o que levantou questionamentos sobre possíveis conflitos de interesse, uma vez que o empresário também é o presidente do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar.

(Por Roberta Vilas Boas)