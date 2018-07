Bovespa fecha em baixa pressionada por petrolíferas e Vale

O Ibovespa caiu 1,4 por cento, a 55.400 pontos. O volume financeiro do pregão foi de 6,3 bilhões de reais.

"O Brasil tem feito o caminho inverso ao das bolsas internacionais e hoje voltou a se descolar. Enquanto lá fora sobe, aqui devolve os ganhos dos últimos dias", afirmou Fábio Gonçalves, analista na Banrisul Corretora, em Porto Alegre.

Nesta sessão, a principal pressão negativa veio da ação preferencial da Petrobras, que recuou 2,33 por cento, a 17,99 reais. A estatal planeja captar 20 bilhões de dólares em 2013, quantia 63 por cento maior que a média planejada para o período de cinco anos, segundo informou no final da quarta-feira o vice-presidente financeiro da companhia, Almir Barbassa.

A petrolífera OGX, do grupo EBX de Eike Batista, também exerceu forte pressão, tendo registrado queda de 6,41 por cento, a 1,46 real, após o Deutsche Bank ter cortado o preço-alvo do papel para 0,80 real.

Ainda no grupo EBX, a mineradora MMX teve queda de 4,85 por cento, enquanto empresa de logística LLX, que chegou a subir 8,4 por cento, encerrou com variação negativa de 0,44 por cento.

A ação da mineradora Vale, por sua vez, perdeu 1,52 por cento, a 32,40 reais. Investidores ainda avaliam a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), na véspera, que considerou inconstitucional em algumas circunstâncias a tributação do lucro de unidades no exterior de empresas brasileiras.

A mineradora, que enfrenta a cobrança de 30 bilhões de reais de impostos de suas subsidiárias no exterior, disse na quarta-feira que seu passivo tributário cairá consideravelmente por conta do julgamento do STF. Contudo, analistas do setor continuam preocupados, já que o STF não decidiu sobre a tributação de controladas no exterior fora de paraísos fiscais.

"Acreditamos que o momento sobre quando e como a tributação deveria ser aplicada em países com tratados fiscais continua extremamente incerta e, consequentemente, a pressão nas ações da Vale deve persistir", reiterou o Deustche Bank em relatório distribuído a clientes nesta quinta-feira.

Na outra ponta, apenas 14 ações registraram alta, com destaque para BRF, que subiu 3,74 por cento, após o Itaú BBA elevar a recomendação para a ação para "outperform" (quando espera desempenho acima da média da bolsa). Os analistas do banco consideram que há um cenário altamente lucrativo para exportações de frango no curto prazo e previsão de queda adicional do preço da ração animal.

A ação da Cetip subiu 1,77 por cento, a 24,72 reais, após o Bank of America aumentar o preço-alvo para ação para 28 reais.