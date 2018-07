Bovespa sobe e atinge maior nível em 6 meses

Resultados corporativos acima das expectativas de grandes empresas globais mantiveram animados os investidores no mercado norte-americano e contagiaram a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que subiu pela terceira sessão seguida e cravou a sétima semana consecutiva no azul. No final dos negócios, a Bolsa subiu, 2,12%, em 46.771 pontos. Trata-se do maior nível em seis meses.

Em Nova York, o índice Dow Jones teve alta de 1,50% e Nasdaq, 2,55%. As ações do Bank of America subiram 3,17%, JPMorgan, 0,51%, mas Citigroup caiu 0,31%. Amex terminou com ganho de 20,65%, em reação ao balanço melhor do que o esperado e que, ao lado de outros, justificou as ordens de compras no início do dia. Também foram bons os resultados de 3M, Microsoft e Ford.

O otimismo dos investidores também foi garantido pela divulgação da metodologia do teste de estresse dos bancos pelas autoridades reguladoras dos EUA. O resultado final só sairá no dia 4 de maio, mas o banco central dos EUA (Federal Reserve) disse hoje que a "vasta maioria" dos 19 bancos que receberam nesta sexta-feira os resultados preliminares de como eles se saíram "excedeu bem" o nível e a qualidade de capital que os supervisores estavam almejando.

Na Europa, as bolsas também exibiram ganhos elevados, impulsionados pelo avanço das ações de bancos e de companhias petrolíferas. A divulgação da pesquisa do instituto IFO na Alemanha também deu impulso ao mercado, revelando que a confiança do empresariado do país melhorou no início do segundo trimestre após atingir recorde de baixa em março. Em Londres, o índice FTSE-100 ganhou 3,43%. Em Frankfurt, o índice Xetra-DAX subiu 3,00%. Na Bolsa de Paris, o CAC-40 teve alta de 3,13%.

"Saíram notícias negativas e positivas hoje, mas o mercado estava com boa vontade. Os investidores estrangeiros estão muito otimistas com Brasil e garantiram, aqui, mais uma sessão de bom desempenho", comentou George Sanders, gestor gerente da Infinity Asset. Ele explicou, no entanto, que os brasileiros não estão assim tão empolgados quanto os 'gringos' e têm vendido papéis. "A Bovespa está com ganho superior a 20% em dólar este mês. É muita coisa. Uma realização é saudável, o que não significa sair definitivamente da Bolsa", afirmou.

Empresas no Brasil

Nessa revoada de investidores para cá, Vale tem sido uma das principais opções, hoje ao lado de BM&FBovespa, outra ação de grande atração para os estrangeiros. Os papéis da Petrobras têm ficado para trás nos últimos dias, em meio a um noticiário não muito favorável à empresa. Primeiro foi a questão ainda indefinida do reajuste do preço dos combustíveis e da elevação ou não da Cide que recai sobre os combustíveis pelo governo.

Petrobras ON subiu 0,25% e PN, 0,14%. Na Nymex, o contrato do petróleo para junho subiu 3,9% e fechou em US$ 51,55. A estatal anunciou hoje produção média de 1,992 milhão de barris de petróleo por dia no Brasil em março, recorde mensal da companhia. Esse volume representa um crescimento de 2,7% com relação ao mês anterior. Já a produção de gás no Brasil cresceu 5,2%, para 51,4

milhões de metros cúbicos por dia.

Vale subiu 1,87%, e PNA, 1,60%. No exterior, as ações das mineradoras também foram destaque, sustentadas pela melhora na recomendação do setor pela corretora Cazenove para "overweight" de "neutro".

Gerdau PN fechou em alta de 0,92%, Metalúrgica Gerdau PN, de 1,35%, CSN ON, de 0,60%. Usiminas PNA virou no finalzinho e terminou em baixa de 0,56%. Fontes ouvidas pela Agência Estado informaram que a Usiminas está oferecendo desconto de 30% na venda de chapas grossas de aço, produtos destinados à indústria naval e mecânica pesada. O objetivo é tentar driblar a retração na demanda por produtos siderúrgicos. A empresa confirmou hoje que começou a negociar a implantação de um PDV na unidade de Cubatão (SP), a exemplo do que já está fazendo na unidade de Ipatinga (MG) e na sede, em Belo Horizonte, conforme anúncio da véspera.

Cemig PN liderou as baixas do Ibovespa ao cair 3,40%. A empresa anunciou a compra do controle acionário da Terna Participações por R$ 2,3 bilhões. Os analistas consideraram elevado o prêmio pago pela Terna, embora a compra seja considerada estratégica. Terna Unit subiu 16,96%.