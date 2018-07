Bowie e Beckham podem virar nome de rua na Inglaterra

O cantor David Bowie deveria virar nome de rua em Londres e a prefeitura de Manchester deveria batizar um parque em homenagem ao jogador de futebol David Beckham, segundo um relatório publicado pelo centro de pesquisas independente britânico New Local Government Network. A organização quer que ruas, parques e prédios públicos na Grã-Bretanha tenham o nome de heróis contemporâneos e que a escolha dos homenageados seja feita pela população local, através de votações nos moldes de programas de televisão como Fama e Ídolos. A idéia foi aprovada pelo secretário de governo para administrações locais, John Healey, que argumenta que "reconhecer as conquistas de cidadãos locais ajudará a construir uma comunidade mais coesa e a aumentar o senso de orgulho cívico". O autor do relatório, John Hulme, diz que as administrações locais britânicas devem deixar de usar nomes "genéricos e pouco inspiradores", como os de árvores e campos, e seguir o exemplo da administração da cidade de Mansfield, que criou a Rebecca Adlington Road e a Piscina Pública Rebecca Adlington, em homenagem à nadadora que ganhou duas medalhas de ouro na Olimpíada de Pequim. O documento sugeriu, por exemplo, que a administração de Edimburgo nomeie uma biblioteca de J. K. Rowling, a escritora escocesa que criou o bruxinho Harry Potter, e que a prefeitura de Londres prometa que todos os atletas que ganharem mais de duas medalhas nos Jogos Olímpicos de 2012 terão uma rua com seus nomes na capital. O autor da trilogia Senhor dos Anéis, JRR Tolkien, e os irmãos Gallagher da banda Oasis também foram citados como possíveis homenageados, assim como militares condecorados por suas atuações no Iraque e no Afeganistão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.