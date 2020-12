Box de livros: veja coleções incríveis de grandes autores

Quem gosta de colecionar livros sabe que ter em casa um box especial daquele autor preferido faz toda a diferença, já que, além do conteúdo de qualidade, a forma também costuma chamar muito a atenção.

O site da Amazon traz dezenas de coleções exclusivas de grandes escritores nacionais e estrangeiros. Preparamos uma lista com opções imperdíveis com obras de Shakespeare, Fernando Pessoa, Simone de Beauvoir e Machado de Assis, além das sagas "Senhor dos Anéis" e "Harry Potter" e até uma edição com a história da filosofia ocidental.

Vale a pena dar uma olhada, clicar nos links e conferir mais informações sobre as coleções - várias delas vêm com brindes personalizados.

Boxes de livros de grandes autores

Grandes obras de Shakespeare (R$ 209,90)

Este box especial traz as obras mais famosas de William Shapeskeare, incluindo "Romeu e Julieta", "Hamlet", "Sonho de uma Noite de Verão" e "Ricardo III". O primeiro volume vem recheado de tragédias, o segundo reúne as comédias do ícone inglês, e o terceiro apresenta suas peças históricas.

Box Trilogia "O Senhor dos Anéis" (R$ 119,91)

Com design cuidadosamente pensado para refletir a unidade da obra e os desenhos originais feitos por Tolkien para as capas de cada volume, este box reúne os três livros da Saga do Anel e oferece aos leitores uma nova oportunidade de mergulhar no notável mundo da Terra-média.

Box Todos os Romances e Contos Consagrados de Machado de Assis (R$ 199,90)

São três volumes que abrangem a obra de Machado de Assis. O primeiro volume contém seus quatro romances iniciais, que compõem o que se convencionou chamar de fase romântica do escritor: "Ressurreição", "A mão e a Luva", "Helena" e "Iaiá Garcia". O segundo é composto das obras-primas: "Memórias Póstumas de Brás Cubas", "Quincas Borba" e "Dom Casmurro". Já o terceiro traz seus dois últimos romances escritos pelo Bruxo do Cosme Velho - em que aparece a figura do conselheiro Aires, espécie de alter ego do escritor - e por uma seleção dos seus contos mais famosos.

Box História da Filosofia Ocidental (R$ 134,40)

Bertrand Russell, considerado um dos maiores pensadores dos séculos XIX e XX, reflete de modo muito eclético e espirituoso sobre a filosofia ocidental desde os pré-socráticos até seus dias. Dividido em três volumes, o box é inédito no Brasil. Uma obra imperdível tanto para os amantes de filosofia quanto para quem quer conhecer um pouco mais sobre os grandes pensadores da nossa história.

Caixa Harry Potter - Edição Premium + Pôster Exclusivo (R$ 249)

O box traz sete obras da saga de J.K. Rowling, presente perfeito para todos que cresceram acompanhando as aventuras do jovem bruxo e também para as novas gerações que vão adorar conhecê-lo. Vem com um pôster exclusivo e um marcador de páginas de brinde.

Box Obra Poética de Fernando Pessoa (R$ 114,92)

A vasta produção de Fernando Pessoa, um dos mais célebres poetas em língua portuguesa, ganha esta nova edição dividida em dois volumes. A obra contempla os poemas escritos por Pessoa como ele mesmo e também como outros poetas que criou, seus famosos heterônimos Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos - além de sua produção poética em língua estrangeira e de algumas de suas traduções.

Box "Segundo Sexo" 70 Anos + Brinde Sacola (R$ 152,91)

Em homenagem aos 70 anos desta obra revolucionária que foi "Segundo Sexo", foi lançada esta edição especial do livro em forma de box, que conta com a colaboração de pensadoras brasileiras. A antropóloga Mirian Goldenberg, a historiadora Mary Del Priore e a filósofa Djamila Ribeiro abordam, em textos inéditos, a importância da obra ao longo das décadas. O livreto extra traz também o impactante ensaio “Quem tem medo de Simone de Beauvoir?”, da filósofa Marcia Tiburi, e uma entrevista com Sylvie Le Bon de Beauvoir, herdeira e editora da escritora francesa, O material conta ainda com fotos que perpassam a vida de Simone de Beauvoir, uma das mentes mais brilhantes do século XX. Vem com uma sacola exclusiva de brinde.

