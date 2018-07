Boxeador desaparecido é reencontrado pela família

Lourenço não era visto desde sexta-feira, quando saiu de madrugada de Guarulhos, na grande São Paulo, para ir ao Centro de Treinamento da Seleção Brasileira. Depois de dias perambulando sem destino com seu carro, o atleta resolveu abrigar-se na casa de um colega, que, dada a grande repercussão do caso na mídia e o envolvimento da polícia, decidiu ligar para os parentes do pugilista.

O pai do atleta, Ailton Cardoso de Deus, disse que o filho saiu de casa porque estava frustrado por não ter se classificado para os Jogos Olímpicos de Londres. O atleta manifestou o desejo de abandonar o esporte, declarou Cardoso.