Boxeadora fala com leitores da BBC Brasil sobre Olimpíadas de Londres 2012

A boxeadora Roseli Feitosa conversa com os leitores da BBC Brasil via Facebook nesta terça-feira, às 12h (horário de Brasília).

Participe do chat pela página da . Basta deixar sua pergunta no comentário do post criado no dia.

Roseli, de 23 anos, conquistou um título inédito para o esporte brasileiro ao ser campeã mundial em 2010.

No ano seguinte, ficou com a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, na categoria até 75 kg, apesar de ter perdido a única luta da qual participou.

No recente debate sobre a obrigatoriedade do uso de saias pelas atletas, Roseli se mostrou favorável à nova regra e afirmou que o traje pode contribuir para mudar a percepção do esporte, ainda considerado demasiadamente masculino.

Em Londres, será a primeira vez que o boxe feminino fará parte das modalidades disputadas nos Jogos Olímpicos.

Com Roseli, o Brasil vai contar com representantes nas três categorias - até 51 kg, até 65 kg e até 75 kg. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.