BP pode conseguir na terça aprovação final para fechar poço

Mulher passeia com cachorro em praia contaminada em Grand Isle

HOUSTON- A BP deverá receber na próxima terça-feira a aprovação final para terminar a construção de um poço de emergência para lacrar, definitivamente, o poço que vazou no Golfo do México.

Mas, primeiro, vai fazer pelo menos mais uma rodada de testes para minimizar quaisquer riscos potenciais do procedimento, disse neste sábado, 14, o alto funcionário do governo americano encarregado de supervisionar o derramamento de óleo no Golfo do México.

"É só questão de finalizar os testes, pelo que entendemos as condições sob as quais deveríamos avançar e as precauções que deveriam ser tomadas para minimizar o risco", disse Allen.

A aprovação final poderá ser dada na terça, afirmou o almirante reformado da Guarda Costeira, Thad Allen, durante uma entrevista coletiva por tele-conferência.

Ele disse que pode levar até 96 horas após a aprovação final, até que se consiga fechar completamente o poço danificado de Macondo.

Se Allen der a palavra de ordem, engenheiros irão bombear lama e cimento para fechar o poço de baixo para cima. Antes disso, o funcionário quer saber se a pressão dentro do poço precisa ser diminuída. Para isso, Allen pediu uma análise para a BP.

"Os instruímos para que nos entreguem um plano sobre como controlariam essa pressão (...), como a minimizariam, e essa é uma das coisa que eles farão", declarou Allen.

A preocupação do funcionário é prevenir o escapamento de petróleo durante a operação conhecida como "bottom-kill". Estima-se que até mil barris de óleo possam estar presos no poço, como resultado de uma injeção prévia de cimento.