BR-101 continua interditada em Santa Catarina O trecho da rodovia BR-101 entre Maracajá e Araranguá, em Santa Catarina - quilômetros 404 ao 412 -, permanecia interditado no começo da manhã de hoje, por conta da água que continuava sobre a pista, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Para facilitar a viagem dos motoristas, a PRF montou um desvio no quilômetro 396 (acesso sul de Criciúma) passando por Forquilhinha, Meleiro, Turvo e Ermo e retornando para a BR-101 no quilômetro 426. O desvio é liberado somente para automóveis e ônibus. Segundo a PRF, para os caminhoneiros que estão no Rio Grande do Sul e querem viajar para outros Estados, devem continuar utilizando a BR-116. Além de alagar pontos nas estradas, as chuvas do fim de semana já deixaram 11 municípios do sul catarinense em situação de emergência.