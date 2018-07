BR-101 tem 58 quilômetros de congestionamento em SC Os turistas que passaram o réveillon em Florianópolis enfrentam um congestionamento de quase 60 quilômetros na BR-101, no sentido São Paulo, entre os municípios de Tijucas e Itajaí. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Santa Catarina. Para percorrer este trajeto, que normalmente é feito em duas horas, estão sendo gastas mais de cinco horas neste começo de noite. O excesso de veículos, segundo as informações, é o único responsável pelo engarrafamento, que vai do quilômetro 170 ao 112. Não há, portanto, nenhum registro de acidente neste trecho. De acordo com a PRF, os turistas anteciparam para hoje a volta para casa, só esperada para amanhã, porque a chuva iniciada ontem à tarde atravessou a noite e se estendeu por todo o dia hoje. "Desde ontem à tarde está chovendo aqui em Florianópolis e por causa disso as pessoas resolveram antecipar a volta para casa", reiterou a PRF. Uma pedra que havia rolado para a pista no começo da tarde, numa parte do trecho, já foi retirada e também não há nenhuma área de risco mapeada pela polícia. Já no sul do Estado catarinense, a BR-101 encontra-se interditada no sentido Porto Alegre por causa das chuvas, que provocaram uma lâmina aquática com mais de dez centímetros.