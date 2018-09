BR-376 acumula 35 km de congestionamento no Paraná A Rodovia BR-376, que liga Dourados(MS) a Garuva (SC), segue com trechos interditados e outros parcialmente liberados, o que ainda causa lentidão. A estrada cedeu em vários pontos e sofreu também com diversas quedas de barreira por causa da chuva dos últimos dias.