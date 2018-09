BR-470 tem novos trechos interditados em SC Novos deslizamentos de terra e pistas desmoronando causaram novos bloqueios na Rodovia BR-470, na região de Gaspar, em Santa Catarina, na manhã de hoje, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As barreiras caíram na altura dos quilômetros 44, 46 e 47, além da já existente no km 41, onde os veículos estão sendo desviados na altura do Km 117,2 da Rodovia BR-101, seguindo pela SC-470. A Rodovia BR-101 também permanece interditada na altura do km 235, em Palhoça, devido à queda de barreira. O Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (Dnit) trabalha com a possibilidade de o trecho ser liberado precariamente até o início da noite de hoje. Outras nove rodovias estaduais permaneciam interditadas neste domingo. Outras duas estava bloqueadas parcialmente, segundo informações da PRF. As rodovias SC-401, SC-408, SC-413, SC-466, SCT-477, SC-416, SC-407, SC-411, na altura do km 2 ao 19, e SC-431 seguiam interditadas totalmente. O trecho da SC-411, no km 73, e o trecho da SC-470, no km 18, seguiam parcialmente bloqueadas.