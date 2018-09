.br Dilma mantém oito pontos de vantagem sobre Serra, diz Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira mostrou que os candidatos Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB) mantiveram os mesmos índices de intenção de votos do levantamento anterior. Enquanto petista tem 54% dos votos válidos (que excluem brancos, nulos e indecisos), o tucano tem 46%.

Em votos totais, Dilma teve uma leve queda, passando de 48% para 47%, enquanto Serra se manteve com 41%. A taxa de indecisos oscilou para cima: de 7% na pesquisa anterior para 8% na desta sexta-feira.

Segundo o Datafolha, o apoio de Marina Silva teria impacto no voto de 25% dos entrevistados. Entre os eleitores da candidata do PV no primeiro turno, 51% dizem optar por Serra agora, contra 23% que apoiarão Dilma. Houve uma oscilação para cima de um ponto em relação à pesquisa anterior - o tucano manteve o patamar.

A pesquisa foi feita nos dias 14 e 15 de outubro com 3.281 eleitores de 202 municípios brasileiros e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento foi registrado no TSE sob o número 35.746 e foi realizada a pedido do jornal Folha de S. Paulo e da Rede Globo.