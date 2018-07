BR Malls tem vendas totais consolidadas de R$5,3 bi no 4o tri As vendas totais consolidadas dos shoppings administrados pela BR Malls alcançaram 5,3 bilhões de reais no quarto trimestre de 2011, um aumento de 19,2 por cento em relação ao mesmo período do ano anterior, informou a administradora de shopping centers em prévia operacional nesta terça-feira.