BR Malls vê alta de 8% em vendas em 2013, investirá R$526 mi A BR Malls, maior administradora de shopping centers do país, espera atingir no próximo ano crescimento em vendas comparáveis perto de 8 por cento, em linha com o desempenho previsto para 2012, com foco em expansões, novos projetos e aquisições.