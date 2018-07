Braço da Al Qaeda diz ter matado refém francês capturado no Mali O braço norte-africano da Al-Qaeda, o AQIM, disse ter matado um refém francês capturado no norte do Mali há dois anos e que seus outros cativos franceses estão ameaçados em razão da intervenção francesa no país, afirmou neste domingo a agência de notícias ANI, da Mauritânia.