Braço de passageiro fica preso em vaso sanitário de trem francês

Um passageiro de um trem francês de alta velocidade teve de ser resgatado por bombeiros após seu braço ter ficado preso em um vaso sanitário à bordo do veículo. A vítima, de 26 anos, ficou presa quando tentava pegar seu telefone celular, que havia caído no vaso. O passageiro não imaginava que o sistema de sucção do vaso sanitário fosse tão potente a ponto de puxar o seu braço. O trem teve de interromper sua jornada por duas horas enquanto os bombeiros serravam os canos no banheiro do vagão. O homem saiu do trem em uma maca, com a privada ainda pendurada em seu braço. O incidente ocorreu na noite do domingo, no trem que fazia o percurso entre La Rochelle e Bordeaux. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.