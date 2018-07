Braço direito de traficante é preso no Rio

De acordo com as investigações, Allan é cunhado e braço direito do traficante Marcelo da Silva Leandro, conhecido como "Marcelinho Niterói". Também segundo as investigações, Allan estava escondido no Complexo do Alemão e fugiu durante a ocupação das Forças Armadas, da Polícia Civil e Militar, realizada no final de 2010.

Suspeito

A Polícia Militar de Campinas (SP) prendeu na noite de ontem o comerciante Márcio José de Alcântara Theodorelli, de 31 anos, no km 4,5 da Rodovia Adalberto Panzan. Embora não haja uma confirmação oficial da Polícia Civil, que registrou o caso, Theodorelli é suspeito de ser um dos homens do alto escalão de uma poderosa facção criminosa.

O comerciante era procurado pela Justiça e foi abordado após denúncia anônima. Policiais saíram de Limeira, sentido São Paulo, e abordaram o veículo Toyota em que estavam um motorista e Theodorelli, que apresentou documento falso à polícia, segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública.