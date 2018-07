Braço financeiro do Alibaba recebe aprovação para criar banco privado

A Zhejiang Ant Small & Micro Financial Services Group, afiliada do Alibaba que contém o braço de processamento de pagamentos e de serviços financeiros Alipay, terá 30 por cento do banco, disse o regulador. Outros sócios ficarão com o restante.

A Shanghai JuneYao Group, controladora da Juneyao Airlines, também recebeu aprovação regulatória para estabelecer seu próprio banco, e terá fatia de 30 por cento, segundo o regulador.

As aprovações anunciam uma nova fornada de bancos privados na China, parte de um programa piloto lançado mais cedo neste ano e primeiro passo da tentativa do país de abrir seu setor bancário a investidores privados.

"Continuaremos a atender as necessidades financeiras de pequenas e micro empresas e indivíduos ao elevar nossa capacidade de análise de dados e tecnologia de Internet e cumpriremos as exigências da autoridade reguladora dentro do prazo dado", disse uma porta-voz da afiliada de finanças do Alibaba em um comunicado.