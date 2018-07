Bradesco e BB terão ganho de R$3,415 bi com VisaNet

O Bradesco informou lucro bruto de cerca de 2 bilhões de reais com venda de cerca de 10,5 por cento de sua participação na VisaNet. O banco manteve parcela de 28,76 por cento na maior administradora de cartões do país.

Já o Banco do Brasil divulgou que terá receita antes de impostos de 1,415 bilhão de reais com venda de parcela de 7,05 por cento na VisaNet. O banco tinha participação de 31 por cento na empresa.

Ainda fazem parte do conjunto de controladores da instituição o Santander e a Visa International.

Além do ganho com a venda de parte da VisaNet, o Bradesco informou que o resultado do segundo trimestre será impactado por provisão adicional para devedores duvidosos de 1,3 bilhão de reais, antes de impostos. Segundo o banco, a medida foi tomada para "suportar eventuais cenários cíclicos, com aumento dos índices de inadimplência e/ou alterações no perfil de risco da carteira de crédito".

O Banco do Brasil, por sua vez, informou ainda que terá impacto no balanço do atual trimestre de provisão adicional de 676 milhões de reais antes de impostos.

A oferta inicial de ações da VisaNet foi a maior operação do gênero do mundo este ano, levantando 8,4 bilhões de reais. As ações da empresa encerraram na véspera em alta de 11,8 por cento, movimentando 45 por cento do volume do pregão na Bovespa, de 6,39 bilhões de reais.

(Por Alberto Alerigi Jr.)