Bradesco e Claro iniciam oferta nacional de conta-corrente pré-paga

O Meu Dinheiro Claro é uma conta de pagamento pré-paga que permite movimentação financeira por meio de funções como compras em estabelecimentos comerciais, transferências entre clientes, saques e recargas diretamente pelo celular.

Segundo as empresas, o produto foi criado de acordo com as novas regras de meios de pagamento anunciadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em 2013, permitindo a adesão através de cadastro simplificado, sem a necessidade de documentação ou conta-corrente.

O projeto-piloto lançado em outubro nas cidades de Belford Roxo, São João do Meriti e Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e em Goiânia, registrou "grande demanda dos consumidores locais", de acordo com as companhias.

As recargas do Meu Dinheiro Claro podem ser feitas na rede de atendimento do Bradesco Expresso, correspondentes no país que funcionam em estabelecimentos comerciais, nos terminais de Autoatendimento Bradesco Dia & Noite, Banco24horas, entre outros.

A adesão ao produto é gratuita e o uso da tecnologia não consome os créditos ou franquia de dados da linha de celular, informaram as empresas.

(Redação Rio de Janeiro)