Bradesco fecha 3o tri com lucro de R$1,9 bi O Bradesco encerrou o terceiro trimestre do ano com um lucro líquido de 1,910 bilhão de reais, o que coloca em 6,015 bilhões de reais o lucro da instituição de janeiro a setembro deste ano. No terceiro trimestre do ano passado, o maior banco privado do país teve lucro líquido 1,850 bilhão de reais. De janeiro a setembro de 2007, o Bradesco registrou um lucro de 5,817 bilhões de reais. Ao longo dos últimos três trimestres, o lucro do Bradesco veio se reduzindo gradativamente. Nos três primeiros meses do ano, o banco teve lucro líquido de 2,103 bilhões de reais, passando para 2,002 bilhões no período de abril a junho e 1,91 bilhão entre julho e setembro. Em relatório, a diretoria do banco destacou que o lucro líquido do terceiro trimestre foi impactado "negativamente por menors ganhos na margem financeiro no resultado de não juros, compensado parcialmente por reversão de provisões". A carteira de crédito do banco ficou em 197,250 bilhões de reais, de acordo com o chamado conceito ampliado, que inclui avais e fianças, valores a receber com cartões de crédito e cessão de crédito (FIDC). Em setembro do ano passado, a carteira de crédito, sob esse conceito, era de 140,094 bilhões de reais. Em seu relatório, o Bradesco prevê que a crise financeira global passará a afetar de maneira mais explícita as economias dos países emergentes. "Ainda que o Brasil não esteja imune à crise e suas consequências, é importante ressaltar que houve avanços nos últimos anos em termos de melhora de fundamentos, o que deve amortecer em algum grau os impactos do pânico que tem tomado contada dos mercados internacionais", afirmou o banco. (Reportagem de Renato Andrade; Edição de Vanessa Stelzer)