Bradesco fecha 4o tri com lucro líquido de R$1,8 bi O Bradesco anunciou nesta segunda-feira que seu lucro líquido do quarto trimestre caiu frente ao mesmo período de 2007. A instituição, que deve perder a liderança em ativos do ranking brasileiro de bancos do país após a fusão do Itaú com o Unibanco, encerrou o quarto trimestre com lucro líquido ajustado de 1,8 bilhão de reais ante lucro de 2,19 bilhões de reais informado um ano antes. Sem ajustes, o lucro líquido do quarto trimestre somou 1,605 bilhão de reais Em 2008 como um todo, o banco teve lucro líquido de 7,63 bilhões de reais, ante 8,01 bilhões de reais em 2007. A carteira de crédito cresceu 33,4 por cento, para 215,35 bilhões de reais. (Reportagem de Elzio Barreto e Renato Andrade)