Bradesco lucra R$2,9 bilhões no 1o tri, dentro do esperado

O segundo maior banco privado do país teve lucro líquido de 2,919 bilhões de reais entre janeiro e março, crescimento de 4,5 por cento sobre o mesmo período de 2012 e cerca de 1 por cento acima do obtido nos últimos três meses do ano passado.

Em bases recorrentes, o lucro do Bradesco somou 2,943 bilhões de reais no período, avanço anual de 3,4 por cento e trimestral de 1 por cento. A previsão média de dez analistas consultados pela Reuters apontava para ganho recorrente de 2,98 bilhões de reais.

A carteira de crédito da instituição cresceu 11,6 por cento no espaço de 12 meses encerrado em março, para 391,682 bilhões de reais. Enquanto isso, as receitas de prestação de serviços subiram 11,7 por cento, para 4,6 bilhões de reais.

Apesar do crescimento nas operações de crédito, a inadimplência, medida pelo saldo de operações vencidas há mais de 90 dias, ficou em 4 por cento, contra 4,1 por cento um ano antes e nos três últimos meses de 2012.

Já o indicador de 60 dias, uma indicação da inadimplência futura, caiu de 5 por cento no quarto trimestre, para 4,9 por cento nos três meses encerrados em março. Um ano antes o índice havia sido de 5,1 por cento.

O banco manteve sua expectativa de crescimento na carteira de crédito em 2013 após a divulgação das estimativas em fevereiro. A previsão envolve crescimento de 13 a 17 por cento nas operações de empréstimos em 2013.

No trimestre passado, o Bradesco fez provisões para perdas com calotes de 21,359 bilhões de reais, praticamente estável sobre o último quarto de 2012. Na comparação anual, as provisões cresceram menos que a expansão da carteira, avançando 6,2 por cento.

IMÓVEIS VS CARROS

Do total da carteira de crédito, 119,2 bilhões de reais foram destinados à pessoa física, crescimento de 8,7 por cento em 12 meses, impulsionada por saltos de 33 por cento no financiamento imobiliário e de 22 por cento nos empréstimos consignados, considerados mais seguros que a carteira de veículos, que teve queda de 7,6 por cento no período.

Na pessoa jurídica, a carteira cresceu 13 por cento na comparação anual, para 272,45 bilhões de reais. Ajudaram altas de 41,6 por cento no financiamento à exportação, de 21,4 por cento em operações comerciais e de 32 por cento em financiamento imobiliário.

A rentabilidade sobre o patrimônio do Bradesco, índice usado para medir como os bancos remuneram o capital dos acionistas, ficou em 19,5 por cento, ante 19,2 por cento no quarto trimestre e 21,4 por cento na comparação anual.

A margem financeira de crédito bruta terminou o trimestre passado em 7,414 bilhões de reais, alta de 3,2 por cento ano a ano, mas queda de 1,5 por cento sobre o quarto trimestre de 2012.

O Bradesco encerrou março com ativos totais de 894,467 bilhões de reais, crescimento de 13,3 por cento sobre um ano antes.

(Por Alberto Alerigi Jr.)