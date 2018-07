Bradesco Saúde assume o controle da Odontoprev após reorganização societária

Com a operação anunciada em outubro, a Bradesco Saúde, que detinha 43,5 por cento da Odontoprev, adquiriu a participação de 6,5 por cento que pertencia ao então presidente-executivo da companhia, Randal Luiz Zanetti.

Zanetti passou a deter 1 por cento do capital social da empresa e tornou-se vice-presidente do Conselho de Administração.

Ele foi substituído no cargo de presidente-executivo por Mauro Figueiredo, ex-presidente-executivo do Grupo Fleury, o que foi aprovado em reunião do Conselho de Administração da Odontoprev nesta quinta-feira.