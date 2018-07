Bradesco tem alta de 1% no lucro recorrente do 3o tri, a R$2,893 bi O Bradesco, segundo maior banco privado do país, divulgou nesta segunda-feira que teve lucro líquido recorrente de 2,893 bilhões de reais no terceiro trimestre, alta de cerca de 1 por cento sobre um ano antes e também contra abril a junho de 2012.