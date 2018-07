Bradesco tem lucro abaixo do esperado, corta previsão de crédito O Bradesco informou nesta segunda-feira que encerrou o segundo trimestre com lucro líquido de 2,83 bilhões de reais, avanço ligeiro de 1,7 por cento sobre o mesmo período de 2011, mas o resultado recorrente veio levemente abaixo do esperado pelo mercado e o banco reduziu sua projeção de crescimento da carteira de crédito de 18 a 22 por cento em 2012 para 14 a 18 por cento.