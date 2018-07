A Associação Mineira do Brahman (AMB) promove, até domingo, em Betim (MG), o 4º Brahman Minas Show. Cerca de 400 animais participam do evento. A programação inclui julgamentos, leilão de genética, palestras técnicas e a 1ª Semana do Cavalo de Trabalho. Site: www.brahman.com.br.